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В ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области погибли двое украинцев 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В ДТП с автобусом в Ростовской области погибли украинцы
Фото: ТАСС
Двое граждан Украины погибли и еще двое пострадали в ДТП на трассе М-4 в Ростовской области, при котором перевернулся рейсовый автобус Москва — Донецк. Об этом в среду сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

"В результате ДТП на территории Красносулинского района Ростовской области погибли двое граждан Украины — мужчина и женщина, две гражданки Украины получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в Красносулинскую районную больницу. Им оказывается медицинская помощь", — отметил он в комментарии агентству "Укринформ".

По информации Николенко, из 18 человек, находившихся в автобусе, 15 были гражданами Украины. Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону проинформировало родственников погибших и пострадавших украинцев, с остальными гражданами установлена связь, заверили в МИД. "Просьб об оказании консульской помощи они не выражали", — сообщил Николенко.
Автобус Mercedes опрокинулся в Красносулинском районе Ростовской области утром в среду. В результате ДТП погибли два человека, трое пострадали. Возбуждено уголовное дело. По информации отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области, водитель не справился с управлением. По данным ГИБДД, всего в автобусе находилось 15 человек.
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Комментарии 14
ДТП , Олег Николенко , МИД , Укринформ
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