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В ДТП в Кировской области погибли двое полицейских 

RT на русском 3 часа назад
В ДТП в Кировской области погибли двое полицейских
Фото: РИА Новости
Двое из трех погибших при столкновении трех машин в Кировской области — сотрудники полиции.

«По предварительным данным, в результате ДТП погибли 3 человека, 2 из них — сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются», — приводит РИА Новости сообщение прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и ещё один получил травмы в результате столкновения трёх легковых автомобилей в Кировской области.
Авария произошла в Кирово-Чепецком районе на 26-м км автодороги «Киров — Советск — Яранск».
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