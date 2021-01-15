Видео с места массовой аварии в центре Москвы 

14 января в Москве на Садовом кольце произошла массовая авария с участием 6 автомобилей. В результате образовалась огромная пробка протяженностью около 4 километров. ДТП произошло на внутренней части Садового кольца. В Департаменте транспорта сообщили, что в этом ДТП никто не пострадал. Однако было серьезно затруднено движение почти по половине Садового кольца от Таганской до Серпуховской площади.

"Произошло столкновение шести автомобилей, без пострадавших. Движение по внутренней стороне Садового кольца затруднено на 3,7 километра", — говорится в сообщении ведомства. На данный момент последствия аварии устранены, движение нормализовано.