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Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров 

Вадим Дроздов 4 часа назад
14 января водитель автобуса «Мострансавто» марки ЛиАЗ-5250, следовавшего по маршруту №23 в сторону Круглого озера, смог уйти от лобового столкновения с самосвалом на Рогачевском шоссе в Лобненском районе. В результате профессиональных действий водителя удалось спасти жизни почти 30 пассажиров.
По предварительной информации, самосвал, ехавший по встречной полосе, занесло на дороге. Чтобы не допустить лобового столкновения, водитель автобуса Василий Вдовин предпринял экстренный маневр. Но столкновение автомобилей все равно произошло. Очевидцы ДТП снимали все происходящее на видео. На кадрах видно, что основной удар пришелся на переднюю часть автобуса.
ДТП , Видео
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