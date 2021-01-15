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В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП 

Павел Тиунов 3 часа назад
В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП
Фото: ТАСС
Четыре человека скончались в результате столкновения двух иномарок на загородной трассе, сообщает ТАСС. В ДТП также пострадал ребёнок.
Трагедия произошла 15 января около 11 утра по местному времени. На трассе «Вилюй» примерно в 100 километрах от Братска столкнулись автомобили Toyota Highlander и Lexus. В результате четыре человека погибли, один — пострадал.
По данным издания «Ирсити.ру», травмы получил 10-летний ребёнок. Его госпитализировали.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и автоинспекторы. Обстоятельства инцидента выясняются.
В понедельник 11 января, как сообщал «Рамблер», на федеральной трассе М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе) в районе Красногорска самосвал врезался в колонну из четырех военных автобусов. ДТП произошло на 27-м километре трассы на повороте в деревню Глухово.
По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением — он не успел затормозить перед военной колонной. В результате аварии погибли четверо военнослужащих, еще 22 человека пострадали. Всего в четырех автобусах, попавших в аварию на Новорижском шоссе, было 127 человек: 123 срочника и четыре офицера. Военные возвращались с учебных занятий по вождению из Нахабино. Возбуждено уголовное дело.
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ДТП , Lexus , Toyota Highlander , Toyota , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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