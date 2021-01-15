Под «мостом глупости» застряла 200-я «ГАЗель» 

Знаменитый «мост глупости» на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге «поймал» очередной фургон — уже 200-й по счету. Снимки пострадавшей «ГАЗели» с развалившимся кузовом появились в Twitter. С момента предыдущей прошло всего девять дней: 199-й фургон застрял под мостом в новогодние праздники, шестого января.

«Ну вот и юбилейный приехал в самый мороз! Не долго ждали! 200!» — гласит сообщение в официальном Twitter моста, который ведет активист Олег Шляхтин.

«Мост глупости» построили в 2009 году, а в эксплуатацию ввели в 2014-м. Популярность он получил тремя годами позднее из-за множества однотипных аварий с крупногабаритным транспортом. Тогда же в Twitter начали подсчет автомобилей, которые застревают под 2,7-метровой конструкцией.

Водителя «юбилейного» грузовика, как и многих других, не смутил предупреждающий плакат с надписью «ГАЗель не пройдет!», призванный сократить количество ДТП. Судя по всему, ситуацию может исправить только реконструкция, однако проводить ее не собираются из-за недостатка финансирования. В Городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры заметили, что на участке рядом с мостом разместили множество информационных знаков, в том числе с указанием высоты моста, а также установили «лежачих полицейских». Предупредить «ГАЗели» пытались и оригинальными способами: например, в 2018 году рядом с мостом развесили снимки с «жертвами», однако и это не помогло — машины продолжали застревать.