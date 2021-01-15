"Юбилейный" 200-й фургон не смог проехать под "мостом глупости" в Санкт-Петербурге. Фотографии грузового автомобиля нерадивого водителя, который от столкновения практически развалился на части, появились в социальных сетях. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мост на Софийской улице стал новой достопримечательностью Северной столицы. В народе его называют "мостом глупости", так как он обернулся настоящим кошмаром для водителей, которые не рассчитывают габариты своих автомобилей. В социально сети «Вконтакте» даже существует группа, посвященная этому мосту.