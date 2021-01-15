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Топ-менеджера крупной фирмы после ДТП задержали с кокаином 

ЧП Столица 1 час назад
Топ-менеджера Неменова задержали с кокаином после ДТП
Фото: ЧП Столица
Топ-менеджера крупной фирмы, 41-летнего Григория Неменова задержали с наркотиками в Москве. Это произошло 8 января.
По информации РЕН ТВ, мужчина на автомобиле Mercedes GLS 350 совершил наезд на дорожное ограждение на 75 км МКАД. Очевидцы говорят, что он находился за рулем в неадекватном состоянии.
Стражи порядка обнаружили у него пакет, в котором лежало вещество белого цвета массой 0,88 г. Впоследствии стало известно, что это кокаин. В багажнике иномарки нашли деньги.
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На данный момент Неменов находится под подпиской о невыезде.
В социальных сетях у мужчины указано, что он работает в компании Johnson & Johnson. СМИ сообщали в 2008 году, что он был руководителем коммерческого департамента Johnson & Johnson.
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ДТП , Министерство обороны , Johnson & Johnson
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