В Иркутске пассажирский автобус врезался в столб 

"Автобус 90 маршрута во избежание столкновения с автомобилем, остановившимся перед пешеходным переходом, свернул с проезжей части и совершил наезд на препятствие (столб). В настоящее время, по предварительной информации, за медицинской помощью обратились две пассажирки автобуса. На месте работает экипаж ГИБДД", — говорится в сообщении.