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В Иркутске пассажирский автобус врезался в столб 

ТАСС 6 часов назад
В Иркутске пассажирский автобус врезался в столб
Фото: РИА Новости
Рейсовый пассажирский автобус в Иркутске, уходя от столкновения с другим автомобилем на пешеходном переходе, съехал с проезжей части и врезался в столб. По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась двум пассажирам. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

"Автобус 90 маршрута во избежание столкновения с автомобилем, остановившимся перед пешеходным переходом, свернул с проезжей части и совершил наезд на препятствие (столб). В настоящее время, по предварительной информации, за медицинской помощью обратились две пассажирки автобуса. На месте работает экипаж ГИБДД", — говорится в сообщении.

ДТП произошло в Правобережном округе Иркутска, возле торгового центра "Евразия". Состояние пострадавших не уточняется, обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.
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ДТП , ГИБДД
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