В Иркутске пассажирский автобус врезался в столб 

Рейсовый пассажирский автобус в Иркутске, уходя от столкновения с другим автомобилем на пешеходном переходе, съехал с проезжей части и врезался в столб. По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась двум пассажирам. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
"Автобус 90 маршрута во избежание столкновения с автомобилем, остановившимся перед пешеходным переходом, свернул с проезжей части и совершил наезд на препятствие (столб). В настоящее время, по предварительной информации, за медицинской помощью обратились две пассажирки автобуса. На месте работает экипаж ГИБДД", — говорится в сообщении.
ДТП произошло в Правобережном округе Иркутска, возле торгового центра "Евразия". Состояние пострадавших не уточняется, обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.