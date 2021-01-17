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Опубликовано видео наезда автомобиля на толпу в Петербурге 

РИА Новости и ещё 2 4 часа назад
Опубликовано видео наезда автомобиля на толпу в Петербурге
Фото: РИА Новости
Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал кадры наезда автомобиля каршеринга на группу пешеходов в Санкт-Петербурге.
На ролике с камеры наблюдения видно, как машина врезается в поворачивающий на перекрестке внедорожник, после чего вылетает на тротуар. Там легковой автомобиль сбивает дорожный знак и врезается в группу людей, стоявших у пешеходного перехода.
По информации телеканала, машина сбила сразу трех человек, никто из которых не получил серьезных повреждений. В больницу доставили одну пострадавшую с травмами легкой степени.
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