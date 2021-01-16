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Москвича насмерть задавил собственный автомобиль BMW 

Мослента 3 часа назад
Москвича насмерть задавил собственный автомобиль BMW
Фото: РИА Новости
Москвича в районе Якиманка на Житной улице насмерть задавило собственной машиной BMW-740. Об этом в субботу, 16 января, сообщает Baza в своем Telegram-канале.
По данным канала, мужчина был личным водителем замминистра юстиции России, бывшего президента Чечни Али Алханова. Автомобиль наехал на погибшего из-за его же невнимательности. Он забыл переключить передачи Drive в положение Parking, из-за чего машина покатилась вперед.
При этом, как выяснили полицейские, москвич попытался остановить движение BMW, но не решился сесть в нее и нажать на тормоз. В итоге мужчину к стене придавила иномарка весом почти в две тонны, он скончался на месте происшествия еще до приезда медиков.
27 декабря сообщалось, что пьяный житель Москвы устроил гонки по парку и прокатился на машине с горки. В инциденте никто не пострадал.
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ДТП , BMW , Али Алханов
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