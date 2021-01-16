Шофера замминистра юстиции Али Алханова насмерть задавила BMW 

СМИ узнали об обстоятельствах, при которых служебная BMW замминистра юстиции Али Алханова насмерть задавила шофера.

Издание «Подъем» сообщает , что водитель забыл переключить коробку передач в положение «паркинг». В этой модели есть опция, автоматически переводящая автомобиль на «паркинг», когда дверь открывается. Однако автомат почему-то не сработал.

BMW начал двигаться, когда шофер вышел закрыть ворота. Машина не скатилась, а наоборот, на скорости поехала вверх. Мужчина пытался остановить автомобиль, но он прижал его к будке охраны и задавил насмерть.