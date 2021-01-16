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Шофера замминистра юстиции Али Алханова насмерть задавила BMW 

Майк Габриелян 3 часа назад
Шофера замминистра юстиции Али Алханова насмерть задавила BMW
Фото: РИА Новости
СМИ узнали об обстоятельствах, при которых служебная BMW замминистра юстиции Али Алханова насмерть задавила шофера.
Издание «Подъем» сообщает, что водитель забыл переключить коробку передач в положение «паркинг». В этой модели есть опция, автоматически переводящая автомобиль на «паркинг», когда дверь открывается. Однако автомат почему-то не сработал.
BMW начал двигаться, когда шофер вышел закрыть ворота. Машина не скатилась, а наоборот, на скорости поехала вверх. Мужчина пытался остановить автомобиль, но он прижал его к будке охраны и задавил насмерть.
Ранее «Рамблер» сообщал, что инцидент произошёл возле дома 14, стр. 2 на улице Житной. На территории парковки BMW начал произвольное движение и задавил своего водителя. От полученных травм он скончался.
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ДТП , BMW , Али Алханов
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