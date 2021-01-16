Шофера замминистра юстиции Али Алханова насмерть задавила BMW 

СМИ узнали об обстоятельствах, при которых служебная BMW замминистра юстиции Али Алханова насмерть задавила шофера.
Издание «Подъем» сообщает, что водитель забыл переключить коробку передач в положение «паркинг». В этой модели есть опция, автоматически переводящая автомобиль на «паркинг», когда дверь открывается. Однако автомат почему-то не сработал.
BMW начал двигаться, когда шофер вышел закрыть ворота. Машина не скатилась, а наоборот, на скорости поехала вверх. Мужчина пытался остановить автомобиль, но он прижал его к будке охраны и задавил насмерть.
Ранее «Рамблер» сообщал, что инцидент произошёл возле дома 14, стр. 2 на улице Житной. На территории парковки BMW начал произвольное движение и задавил своего водителя. От полученных травм он скончался.