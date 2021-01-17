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На северо-западе столицы столкнулись грузовик и трамвай 

Москва24 и ещё 8 3 часа назад
В Москве грузовик столкнулся с трамваем
Фото: телеграм канал "Дептранс. Оперативно"
Вечером 17 января на Живописной улице столкнулись грузовой автомобиль и трамвай, следующий по маршруту № 28к. Об этом говорится в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".

"По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель грузовика. В результате трамвай сошел с рельс. Пострадавших нет", — говорится в сообщении департамента.

В результате ДТП временно задерживаются трамваи № 28к. Причина аварии в на северо-западе города выясняется.
В 19:12 в Дептрансе сообщили, что восстановлено движение трамваев по Живописной улице.
Ранее авария произошла на Шоссейной улице. В результате движение в столичном районе Печатники было осложнено.
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