На Урале КамАЗ с поднятым кузовом протаранил газопровод 

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В Североуральске грузовик протаранил газовую трубу. В момент аварии КАМАЗ ехал с поднятым кузовом. Кадры с места ДТП опубликовал местный портал Е1.ru.

В результате инцидента газопровод получил серьезные повреждения. Местные жители отмечают, что эта магистраль ведет в котельную, которая подает тепло в несколько поселков. Люди могут остаться без отопления.

На месте инцидента работают экстренные службы. Добавим, что сейчас в регионе более 20 градусов мороза.