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На Урале КамАЗ с поднятым кузовом протаранил газопровод 

Мир24 3 часа назад
На Урале КамАЗ с поднятым кузовом протаранил газопровод
Фото: Mir24.tv / Дмитрий Белицкий
В Североуральске грузовик протаранил газовую трубу. В момент аварии КАМАЗ ехал с поднятым кузовом. Кадры с места ДТП опубликовал местный портал Е1.ru.
В результате инцидента газопровод получил серьезные повреждения. Местные жители отмечают, что эта магистраль ведет в котельную, которая подает тепло в несколько поселков. Люди могут остаться без отопления.
На месте инцидента работают экстренные службы. Добавим, что сейчас в регионе более 20 градусов мороза.
Ранее в Ставропольском крае столкнулись восемь автомобилей. Авария произошла на 283-м км трассы «Кавказ» в Андроповском районе.
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