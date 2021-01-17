Грузовик с нефтепродуктами попал в ДТП под Оренбургом

Грузовой автомобиль, перевозивший нефтепродукты, съехал в кювет и перевернулся в Оренбургском районе Оренбургской области, произошел розлив топлива. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
"Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля MAN не справился с управлением и допустил съезд в кювет по ходу движения. Водитель с места происшествия госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время происходит утечка нефтепродукта из цистерны автомобиля", — сказал собеседник агентства.
По данным ГУ МЧС России по Оренбургской области, нефтесодержащая жидкость разлилась на площади 100 кв. м, ее объем составил 39 куб. м. "До ближайшего населенного пункта (п. им. Ленина, ЖК "Заречье") — 1 км. Угроза попадания нефтепродуктов в водные объекты отсутствует, ближайшая река Сакмара находится в 3 км от места разлива", — сообщается на сайте ведомства.
На месте происшествия работают спасатели и полиция, специалисты экологической службы Оренбургской области. "Решается вопрос по сбору и утилизации данной жидкости", — уточнили пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области.