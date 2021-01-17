Грузовик с нефтепродуктами попал в ДТП под Оренбургом

"Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля MAN не справился с управлением и допустил съезд в кювет по ходу движения. Водитель с места происшествия госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время происходит утечка нефтепродукта из цистерны автомобиля", — сказал собеседник агентства.