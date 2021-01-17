Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶

Под Оренбургом съехал в кювет грузовик, перевозивший нефтепродукты 

ТАСС 4 часа назад
Грузовик с нефтепродуктами попал в ДТП под Оренбургом
Фото: 56.mchs.gov.ru
Грузовой автомобиль, перевозивший нефтепродукты, съехал в кювет и перевернулся в Оренбургском районе Оренбургской области, произошел розлив топлива. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

"Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля MAN не справился с управлением и допустил съезд в кювет по ходу движения. Водитель с места происшествия госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время происходит утечка нефтепродукта из цистерны автомобиля", — сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС России по Оренбургской области, нефтесодержащая жидкость разлилась на площади 100 кв. м, ее объем составил 39 куб. м. "До ближайшего населенного пункта (п. им. Ленина, ЖК "Заречье") — 1 км. Угроза попадания нефтепродуктов в водные объекты отсутствует, ближайшая река Сакмара находится в 3 км от места разлива", — сообщается на сайте ведомства.
На месте происшествия работают спасатели и полиция, специалисты экологической службы Оренбургской области. "Решается вопрос по сбору и утилизации данной жидкости", — уточнили пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области.
Видео дня. Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт
ТАСС: последние новости
В Москве столкнулись два автомобиля в Лефортовском тоннеле В Москве столкнулись два автомобиля в Лефортовском тоннеле В ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области погибли двое украинцев В ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области погибли двое украинцев Полиция попросит ареста водителя самосвала, врезавшегося в военную колонну в Подмосковье Полиция попросит ареста водителя самосвала, врезавшегося в военную колонну в Подмосковье
Комментарии 2
ДТП , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
00:22
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение