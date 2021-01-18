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Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Новосибирском 

Газета.Ru и ещё 8 2 часа назад
Два человека погибли в ДТП с фурой под Новосибирском
Фото: РИА Новости
Легковой и грузовой автомобили столкнулись на федеральной трассе Чуйский тракт в Новосибирской области, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, 18-летний водитель легкового автомобиля по неустановленной пока причине совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате происшествия на месте скончались 18-летний и 36-летний пассажиры легкового автомобиля.
Водитель с различными травмами был госпитализирован. В настоящее время на месте аварии работают инспекторы ГИБДД, выясняют причины и обстоятельства происшествия.
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ДТП , ГИБДД
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