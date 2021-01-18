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Автомобиль сбил амурского тигра на дороге из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре 

ТАСС и ещё 1 22 минуты назад
Автомобиль насмерть сбил взрослого тигра в Хабаровске
Фото: РИА Новости
Взрослый самец амурского тигра погиб под колесами автомобиля на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Об этом ТАСС сообщили в центре "Амурский тигр".

"Это произошло накануне вечером на трассе Хабаровск — Комсомольск. Взрослый самец тигра перебегал дорогу и попал под автомобиль Suzuki. В результате ДТП тигр погиб", — сказал представитель центра.

На месте работают сотрудники полиции, они выясняют обстоятельства произошедшего.
Как сообщается на сайте Министерства природных ресурсов Хабаровского края, сейчас решается вопрос о привлечении водителя к ответственности. Тело тигра передано на экспертизу специалистам центра диагностики болезней животных Приморской государственной сельхозакадемии. Это уже третий случай гибели амурских тигров в Хабаровском крае на дороге за последнее время, отметили в министерстве. Все три зарегистрированы на территории Нанайского района.

"Министерство природных ресурсов Хабаровского края обращает внимание водителей на необходимость соблюдения скоростного режима на трассе во избежание подобных инцидентов. Нарушителю, виновному в гибели краснокнижного животного, грозит административное либо уголовное наказание. Размер налагаемого штрафа может превышать 2 млн рублей", — говорится в сообщении.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров в мире — амурский. Он занесен в Международную Красную книгу. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут 550-580 особей тигра. Это 95% мировой популяции зверя.
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ДТП , Suzuki , Минприроды
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