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Под колесами грузовика в Индии погибли 15 человек 

Российская Газета и ещё 1 3 часа назад
Под колесами грузовика в Индии погибли 15 человек
Фото: РИА Новости
По меньшей мере 15 рабочих, которые спали на обочине, погибли под колесами грузовика в Индии. ЧП произошло в штате Гуджарат, сообщает телеканал NDTV.

"На месте происшествия скончались 12 человек, восемь были доставлены в больницу. Еще трое из пострадавших умерли, когда медики пытались оказать им помощь", — со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Все погибшие рабочие из штата Раджастан. Инцидент, предположительно, произошел после того, как водитель грузовика потерял контроль над управлением. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.
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ДТП , Нарендра Моди , РИА Новости
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