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Смертельное ДТП с «Газелью» произошло под Москвой 

Артём Кульша 2 часа назад
Смертельное ДТП с «Газелью» произошло под Москвой
Фото: ТАСС
В Московской области три человека погибли в результате столкновения микроавтобуса «Газель» с грузовым автомобилем. Об этом сообщает ТАСС.
Авария произошла около 5:00 по местному времени на 72-м километре Горьковского шоссе на территории городского округа Павловский Посад. В результате нее погибли три человека, пострадали пять. Одному пострадавшему помощь была оказана амбулаторно, четверо были госпитализированы. Согласно предварительной информации, все погибшие и пострадавшие были пассажирами «Газели».
По данным «Интерфакса», микроавтобус на полном ходу врезался в припаркованный грузовик. Водитель «Газели» мог уснуть за рулем. Движение по Горьковскому шоссе в сторону Москвы в районе ДТП было перекрыто, организован объезд через Электрогорск.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», 27-летний сын владельца крупной фармацевтической компании Виталий Калиберда за рулем внедорожника «Кадиллак Эскалейд», находясь в состоянии опьянения, на скорости 160 километров в час сбил на пешеходном переходе в подмосковном Наро-Фоминске 22-летнего Данила Сократова и 19-летнюю Анастасию Лимаренко. Молодые люди, которые собирались пожениться весной, погибли. Калиберда попытался скрыться с места ДТП, но был задержан.
10 января на автостоянке у магазина на Ленинградском шоссе, 25, в Москве 23-летний мужчина ударил 70-летнего пенсионера отверткой по руке, сел в его автомобиль «Сузуки SX4» и скрылся. Несколько минут спустя он попал в ДТП. После этого сотрудники полиции задержали его.
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ДТП , Cadillac , Suzuki
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