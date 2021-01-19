Смертельное ДТП с «Газелью» произошло под Москвой 

В Московской области три человека погибли в результате столкновения микроавтобуса «Газель» с грузовым автомобилем. Об этом сообщает ТАСС.

Авария произошла около 5:00 по местному времени на 72-м километре Горьковского шоссе на территории городского округа Павловский Посад. В результате нее погибли три человека, пострадали пять. Одному пострадавшему помощь была оказана амбулаторно, четверо были госпитализированы. Согласно предварительной информации, все погибшие и пострадавшие были пассажирами «Газели».

По данным «Интерфакса», микроавтобус на полном ходу врезался в припаркованный грузовик. Водитель «Газели» мог уснуть за рулем. Движение по Горьковскому шоссе в сторону Москвы в районе ДТП было перекрыто, организован объезд через Электрогорск.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», 27-летний сын владельца крупной фармацевтической компании Виталий Калиберда за рулем внедорожника « Кадиллак Эскалейд», находясь в состоянии опьянения, на скорости 160 километров в час сбил на пешеходном переходе в подмосковном Наро-Фоминске 22-летнего Данила Сократова и 19-летнюю Анастасию Лимаренко. Молодые люди, которые собирались пожениться весной, погибли. Калиберда попытался скрыться с места ДТП, но был задержан.