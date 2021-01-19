Школьный автобус протаранил фуру под Калугой 

В Калужской области школьный автобус врезался в стоящий на обочине грузовик, сообщает РИА Новости. Двое человек пострадали, один из них — ребенок.

Инцидент произошёл утром 19 января на 220-м километре автодороги М-3 «Украина». Школьный автобус, за рулем которого находился водитель 1989 года рождения, по невыясненной пока причине выехал на обочину, где в этот момент стояла грузовая фура. Автомобили столкнулись.

«По предварительной информации, один ребенок пострадал, доставлен в медицинское учреждение, без угрозы для жизни», — рассказала журналистам старший помощник областного прокурора Искрина Басулина.

По данным МВД, в аварии также пострадала сопровождающая школьников женщина. Известно, что на момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 детей. На месте происшествия работают правоохранительные органы и сотрудники регионального управления прокуратуры

11 января, как сообщал «Рамблер», на федеральной трассе М-9 «Балтия» (Новорижское шоссе) в районе Красногорска самосвал врезался в колонну из четырех военных автобусов. ДТП произошло на 27-м километре трассы на повороте в деревню Глухово.

По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением — он не успел затормозить перед военной колонной. В результате аварии погибли четверо военнослужащих, еще 22 человека пострадали. Всего в четырех автобусах, попавших в аварию на Новорижском шоссе, было 127 человек: 123 срочника и четыре офицера. Военные возвращались с учебных занятий по вождению из Нахабино. Возбуждено уголовное дело.