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Автобус врезался в здание кинотеатра в подмосковном Электростале 

Москва24 и ещё 22 19 января 2021
В городе Электросталь рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"В Электростале на улице Николаева рейсовый автобус (маршрут № 8) врезался в угол кинотеатра "Современник", — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека. Всего в автобусе на момент аварии находились 20 человек.
На прошлой неделе два человека пострадали в результате столкновения на перекрестке двух рейсовых автобусов в подмосковной Ивантеевке. ДТП произошло на пересечении улиц Первомайской и Дзержинского.
Сообщалось, что в результате аварии у одного из автобусов была сильна повреждена передняя часть, а у второго разбито лобовое стекло.
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