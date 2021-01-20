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Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье 

Вадим Дроздов 1 час назад
19 января в Подмосковье на 72-ом километре Горьковского шоссе под Павловским Посадом произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Три человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. По результатам осмотра трое пострадавших отпущены домой. Всего в салоне маршрутки-микроавтобуса, по предварительным данным, находились девять человек. Движение по Горьковскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто, водителям пришлось объезжать этот участок трассы через Электрогорск. На данный момент движение восстановлено. Выясняются все детали произошедшего. По предварительным данным, виновником аварии был водитель микроавтобуса. Он мог уснуть за рулем.
ДТП , Видео
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