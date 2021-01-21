Машина врезалась в остановку с людьми в Екатеринбурге

Все новости на карте

В Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта автомобиль Mercedes Benz CLA с челябинскими номерами врезался в автобусную остановку. Об этом сообщают читатели URA.RU, ставшие очевидцами происшествия.

«На Карла Либкнехта машина въехала в остановку. На месте дежурят бригада скорой помощи и ГИБДД», — передают читатели с места событий.

URA.RU

В ГИБДД корреспонденту URA.RU не смогли рассказать подробности ДТП.

читатель URA.RU

«Сотрудники ведомства выехали на место происшествия. На месте аварии работает экипаж», — сообщила руководитель отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу Любовь Файзулина.

Она пообещала прокомментировать происшествие позднее.