В Казани патрульный автомобиль сбил женщину 

"В 13:40 мск на перекрестке улиц Салимжанова и Минуллина в Казани экипаж ГИБДД, двигавшийся с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами, совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал регулировщика", — говорится в сообщении.