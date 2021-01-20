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Как оформить ДТП с тележкой супермаркета 

Car.ru 4 часа назад
Как оформить ДТП с тележкой супермаркета
Фото: Car.ru
Оставленные на парковках рядом с крупными торговымицентрами тележки для продуктов существенно увеличивают рисквозникновения дорожно-транспортных происшествий с ихучастием.
Вот только как оформить такую аварию знает далеко не каждыйводитель, поэтому совершает ряд ошибок, которые могут повлечь засобой отказ страховой компании от возмещения ущерба. Прежде всего, нужно сделать фотографии произошедшей ситуации и найти возможныхсвидетелей, которые смогут подтвердить, что водитель невиноват.
Авария с торговой тележкой является полноценнымдорожно-транспортным происшествием. Поэтому после его совершениястоит вызвать сотрудников правоохранительных органов, если жепредставители торгового центра не будут готовы мирно решитьпроблему в короткий срок времени.
Если же машину тележкой ударил покупатель, это не считается ДТП. В данном случае стоит разбираться лично с виновником. Юристыговорят, что ущерб нужно будет взыскивать через суд.
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ДТП , МВД
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