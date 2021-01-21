Mercedes-AMG С63 воспламенился на свадебной церемонии 

Инцидент произошел в Австралии, и судя по всему Mercedes-AMG С63 не подлежит восстановлению.

Все случилось в городке Честер-Хилл неподалеку от Сиднея. Обладатель AMG С63 с задним приводом решил поздравить молодоженом трюком под названием выгорание. Однако в итоге купе воспламенилось само.

Пока не до конца понятно, что стало причиной пожара. Возможно, вследствие перегрева загорелось масло в коробке передач. Однако большое количество дыма может говорить о проблемах в двигателе или турбине. Как бы там ни было, 25-летнему владельцу машины больше не придется рассчитывать на заводскую гарантию.

Со своей стороны стражи порядка выдвинули водителю обвинение в неосторожном вождении. Через несколько месяцев его ожидает судебное разбирательство.

Известно, что машина досталась незадачливому гонщику в результате проведенного розыгрыша. Несмотря на то, что пожарные оперативно начали тушить огонь, Mercedes вероятнее всего утерян безвозвратно.

Весь инцидент был заснят на видео.