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Mercedes-AMG С63 воспламенился на свадебной церемонии 

Car.ru 5 часов назад
Mercedes-AMG С63 воспламенился на свадебной церемонии
Фото: Car.ru
Инцидент произошел в Австралии, и судя по всему Mercedes-AMG С63 не подлежит восстановлению.
Все случилось в городке Честер-Хилл неподалеку от Сиднея. Обладатель AMG С63 с задним приводом решил поздравить молодоженом трюком под названием выгорание. Однако в итоге купе воспламенилось само.
Пока не до конца понятно, что стало причиной пожара. Возможно, вследствие перегрева загорелось масло в коробке передач. Однако большое количество дыма может говорить о проблемах в двигателе или турбине. Как бы там ни было, 25-летнему владельцу машины больше не придется рассчитывать на заводскую гарантию.
Со своей стороны стражи порядка выдвинули водителю обвинение в неосторожном вождении. Через несколько месяцев его ожидает судебное разбирательство.
Известно, что машина досталась незадачливому гонщику в результате проведенного розыгрыша. Несмотря на то, что пожарные оперативно начали тушить огонь, Mercedes вероятнее всего утерян безвозвратно.
Весь инцидент был заснят на видео.
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