Суд объяснил, что можно считать ДТП

Если машина улетела с дороги или врезалась в дерево, а водитель не стал вызывать ГИБДД и ушел домой, то это не повод лишать его прав за оставление места аварии. Нужно доказать, что дорожно-транспортное происшествие вообще произошло. Такой вывод содержится в обзоре судебной практики Первого кассационного суда.

Итак, неприятность произошла с одним из водителей, который не справился с управлением, вылетел на встречную обочину, а затем и вовсе слетел в кювет. Машина остановилась, только врезавшись в дерево. Убедившись, что никто не пострадал, кроме него самого, водитель отправился домой. Он собирался потом найти эвакуатор и вывезти машину. ГИБДД вызывать не стал, потому что, кроме него, никаких других участников ДТП не было.

Однако проезжавший мимо экипаж ДПС увидел брошенную и побитую машину. Сотрудники решили оформить аварию. А разыскать собственника проблем не составляло. Ведь номера с машины он не скручивал.

Сотрудники ДПС составили протокол, указав в нем, что водитель не выполнил требований правил дорожного движения в связи с ДТП. Проще говоря, скрылся с места происшествия.

С такой формулировкой согласились и мировой суд, который лишил водителя прав на год, и районный, поддержавший это решение. Однако не согласился Первый кассационный, в котором водитель обжаловал эти решения.

Он напомнил, что в соответствии с законом "О безопасности дорожного движения" и Правилами дорожного движения "дорожно-транспортным происшествием признается событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб". Но в материалах дела нет доказательств, подтверждающих, что в результате происшедшего наступили последствия, указанные в правилах. А значит, выводы о виновности водителя не подтверждены доказательствами. Поэтому решения нижестоящих судов были отменены, а производство по делу прекращено в связи с недоказанностью нарушения.

Грубо говоря, если в происшествии пострадал только автомобиль неудачливого водителя, нет ущерба третьим лицам, то и дорожно-транспортного происшествия нет. Следовательно, водитель может, не дожидаясь ГИБДД, отправляться на все четыре стороны. Но если бы дерево, в которое врезалась машина, кому-нибудь принадлежало, то факт ДТП был бы. И его уже надо было бы оформлять по всем правилам, с выплатой возмещения ущерба тому, кому это дерево принадлежит.

Надо сказать, что точно такие же выводы содержатся и в многочисленных решениях Верховного суда, о которых не раз рассказывала "РГ".