Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶

Не всякое столкновение — авария: суд уточнил, что считать транспортным происшествием 

Российская Газета 2 часа назад
Суд объяснил, что можно считать ДТП
Фото: МЧС
Если машина улетела с дороги или врезалась в дерево, а водитель не стал вызывать ГИБДД и ушел домой, то это не повод лишать его прав за оставление места аварии. Нужно доказать, что дорожно-транспортное происшествие вообще произошло. Такой вывод содержится в обзоре судебной практики Первого кассационного суда.
Итак, неприятность произошла с одним из водителей, который не справился с управлением, вылетел на встречную обочину, а затем и вовсе слетел в кювет. Машина остановилась, только врезавшись в дерево. Убедившись, что никто не пострадал, кроме него самого, водитель отправился домой. Он собирался потом найти эвакуатор и вывезти машину. ГИБДД вызывать не стал, потому что, кроме него, никаких других участников ДТП не было.
Однако проезжавший мимо экипаж ДПС увидел брошенную и побитую машину. Сотрудники решили оформить аварию. А разыскать собственника проблем не составляло. Ведь номера с машины он не скручивал.
Сотрудники ДПС составили протокол, указав в нем, что водитель не выполнил требований правил дорожного движения в связи с ДТП. Проще говоря, скрылся с места происшествия.
С такой формулировкой согласились и мировой суд, который лишил водителя прав на год, и районный, поддержавший это решение. Однако не согласился Первый кассационный, в котором водитель обжаловал эти решения.
Он напомнил, что в соответствии с законом "О безопасности дорожного движения" и Правилами дорожного движения "дорожно-транспортным происшествием признается событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб". Но в материалах дела нет доказательств, подтверждающих, что в результате происшедшего наступили последствия, указанные в правилах. А значит, выводы о виновности водителя не подтверждены доказательствами. Поэтому решения нижестоящих судов были отменены, а производство по делу прекращено в связи с недоказанностью нарушения.
Грубо говоря, если в происшествии пострадал только автомобиль неудачливого водителя, нет ущерба третьим лицам, то и дорожно-транспортного происшествия нет. Следовательно, водитель может, не дожидаясь ГИБДД, отправляться на все четыре стороны. Но если бы дерево, в которое врезалась машина, кому-нибудь принадлежало, то факт ДТП был бы. И его уже надо было бы оформлять по всем правилам, с выплатой возмещения ущерба тому, кому это дерево принадлежит.
Надо сказать, что точно такие же выводы содержатся и в многочисленных решениях Верховного суда, о которых не раз рассказывала "РГ".
Видео дня. В Москве испытывают беспилотное летающее такси
Российская Газета: последние новости
Под колесами грузовика в Индии погибли 15 человек Под колесами грузовика в Индии погибли 15 человек Трассу Краснодар - Керчь начнут строить в 2021 году Трассу Краснодар - Керчь начнут строить в 2021 году На Урале завели уголовное дело из-за "сталактитов" в общежитии На Урале завели уголовное дело из-за "сталактитов" в общежитии
Комментарии 1
ДТП , Бортжурнал , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение