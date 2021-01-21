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Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов 

РИАМО 2 часа назад
Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов
Фото: ТАСС
Пробки на столичных дорогах выросли до 9 из 10 возможных баллов, плотность движения снизится к 20:00, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».
Вечером загруженность дорог в Москве сохранится, при этом она может снизиться на один балл к 17:00. Значительное снижение плотности движения ожидается к 20:00-21:00. С утра в городе продолжает идти снег.
Синоптики сообщают, что продолжающийся снегопад может привести к росту снежного покрова на два-три сантиметра. На уборку столичных дорог вышла коммунальная техника.
Ранее автомобилистов призвали по возможности пересесть на общественный транспорт из-за снегопада.
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