Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов 

Пробки на столичных дорогах выросли до 9 из 10 возможных баллов, плотность движения снизится к 20:00, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».

Вечером загруженность дорог в Москве сохранится, при этом она может снизиться на один балл к 17:00. Значительное снижение плотности движения ожидается к 20:00-21:00. С утра в городе продолжает идти снег.

Синоптики сообщают, что продолжающийся снегопад может привести к росту снежного покрова на два-три сантиметра. На уборку столичных дорог вышла коммунальная техника.

Ранее автомобилистов призвали по возможности пересесть на общественный транспорт из-за снегопада.