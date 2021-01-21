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Женщина пострадала в ДТП на Воздвиженке в центре Москвы 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Женщина пострадала в ДТП на Воздвиженке в Москве
Фото: РИА Новости
Автоавария с участием двух машин произошла на улице Воздвиженке в центре Москвы, в результате получила травмы женщина, стоявшая в момент ДТП на тротуаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"В районе дома 9 по улице Воздвиженке столкнулись два легковых автомобиля. Один из них отлетел на тротуар и задел женщину, которая там стояла. Она получила травмы", — сказали в полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что в результате случившегося почти полностью остановлено движение по Воздвиженке в сторону Нового Арбата.
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ДТП , МВД , ИТАР-ТАСС
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