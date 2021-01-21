В ДТП на Воздвиженке пострадала актриса Лилия Мачулка

Пострадавшей в результате ДТП на улице Воздвиженка в Москве, где автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с другой машиной, оказалась актриса Лилия Мачулка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Пострадавшей в ДТП оказалась заслуженная артистка России Лилия Мачулка", — сказал собеседник агентства.

По его словам, актриса получила легкие травмы и была госпитализирована.