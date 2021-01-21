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Пострадавшей в ДТП на Воздвиженке в Москве оказалась актриса Лилия Мачулка 

ТАСС и ещё 4 3 часа назад
В ДТП на Воздвиженке пострадала актриса Лилия Мачулка
Фото: life
Пострадавшей в результате ДТП на улице Воздвиженка в Москве, где автомобиль вылетел на тротуар после столкновения с другой машиной, оказалась актриса Лилия Мачулка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Пострадавшей в ДТП оказалась заслуженная артистка России Лилия Мачулка", — сказал собеседник агентства.

По его словам, актриса получила легкие травмы и была госпитализирована.
Ранее сообщалось, что в районе дома 9 по улице Воздвиженка столкнулись два легковых автомобиля. Один из них отлетел на тротуар и задел женщину, которая там стояла. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что в результате случившегося почти полностью остановлено движение по Воздвиженке в сторону Нового Арбата.
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ДТП , МВД , ИТАР-ТАСС
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