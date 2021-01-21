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Брата гимнастки Натальи Булычёвой насмерть сбил сын московского чиновника 

News.ru 3 часа назад
Сын чиновника насмерть сбил брата гимнастки Булычёвой
Фото: соцсети
В Москве погиб 28-летний брат гимнастки Натальи Булычёвой по имени Иван. Его сбила иномарка, когда мужчина выходил из трамвая.
Инцидент произошёл 8 января на Красноказарменной улице. Иван вместе с двумя другими пассажирами трамвая попал под колёса автомобиля Skoda Octavia, который сбил их прямо на остановке. Брат спортсменки скончался на месте происшествия, остальные были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
По данным Telegram-канала Mash, за рулём автомобиля сидел 26-летний Денис Журавлёв. Он является сыном заместителя руководителя департамента соцтруда и защиты Москвы.
Результаты экспертизы показали, что в момент смертельного ДТП сын чиновника был трезв. Анализ на наркотики ещё не готов. Известно, что в день аварии мужчина дважды превысил скорость и был оштрафован.
Как писал NEWS.ru, на МКАД водитель такси сбил пешехода. Инцидент произошёл на 98-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги. Причины происшествия неизвестны, также нет данных о состоянии пострадавшего.
Ранее на севере Москвы пешеход попал под трамвай. Пострадавший переходил трамвайные пути на красный свет, в результате чего произошёл наезд.
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ДТП , Skoda Octavia , Skoda
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