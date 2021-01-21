Сын чиновника насмерть сбил брата гимнастки Булычёвой

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В Москве погиб 28-летний брат гимнастки Натальи Булычёвой по имени Иван. Его сбила иномарка, когда мужчина выходил из трамвая.

Инцидент произошёл 8 января на Красноказарменной улице. Иван вместе с двумя другими пассажирами трамвая попал под колёса автомобиля Skoda Octavia , который сбил их прямо на остановке. Брат спортсменки скончался на месте происшествия, остальные были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

По данным Telegram-канала Mash, за рулём автомобиля сидел 26-летний Денис Журавлёв. Он является сыном заместителя руководителя департамента соцтруда и защиты Москвы.

Результаты экспертизы показали, что в момент смертельного ДТП сын чиновника был трезв. Анализ на наркотики ещё не готов. Известно, что в день аварии мужчина дважды превысил скорость и был оштрафован.

Как писал NEWS.ru, на МКАД водитель такси сбил пешехода. Инцидент произошёл на 98-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги. Причины происшествия неизвестны, также нет данных о состоянии пострадавшего.

Ранее на севере Москвы пешеход попал под трамвай. Пострадавший переходил трамвайные пути на красный свет, в результате чего произошёл наезд.