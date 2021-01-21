Снегопад спровоцировал много мелких ДТП в Москве

"Снегопад спровоцировал большое количество мелких ДТП и заторов из-за машин, которые не могут подняться в горку и преодолеть скользкие участки дороги. Из-за гололедицы водители едут осторожнее и, соответственно, медленнее. Частично усугубляют ситуацию ремонтные работы на Шоссейной улице, Северянинском путепроводе и Большом Каменном мосту, а также временные перекрытия для обеспечения столичных функций города", — говорится в сообщении.