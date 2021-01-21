Снегопад спровоцировал много мелких ДТП в Москве

Максимальная нагрузка на дорогах Москвы в 10 баллов в четверг вечером продержалась около получаса, снегопад вызвал большое количество мелких ДТП и заторов, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по ситуации на дорогах.
Ранее в связи со снегопадом пробки в столице достигли 10-балльной отметки.
"Коммунальные службы едва справились с последствиями прошлого снегопада, как мы получили новую порцию снега. В результате — закономерные 10 баллов в вечерний час пик, согласно оценке "Яндекса". Максимальная нагрузка продержалась 27 минут. Сейчас уже девять баллов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что основные проблемы наблюдаются в центре города.
"Снегопад спровоцировал большое количество мелких ДТП и заторов из-за машин, которые не могут подняться в горку и преодолеть скользкие участки дороги. Из-за гололедицы водители едут осторожнее и, соответственно, медленнее. Частично усугубляют ситуацию ремонтные работы на Шоссейной улице, Северянинском путепроводе и Большом Каменном мосту, а также временные перекрытия для обеспечения столичных функций города", — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что "едут" Ярославское и Рублевское шоссе, Волгоградский проспект.
"Сейчас рекомендуем воздержаться от поездок, а если они срочные, то пользоваться метро, МЦД и МЦК. После 21.00 станет полегче", — говорится в сообщении.