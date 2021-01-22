Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео 

21 января в центре Москвы на улице Воздвиженка произошло серьезное ДТП с участием двух машин. В результате столкновения автомобилей травмы получила пешеход, которая стояла возле перехода. Ей оказалась актриса Лилия Мачулка. Женщину пришлось доставать из-под машины спасателям. Ее отвезли в больницу с многочисленными травмами.

"В районе дома 9 по улице Воздвиженке столкнулись два легковых автомобиля. Один из них отлетел на тротуар и задел женщину, которая там стояла. Она получила травмы", — прокомментировали инцидент в отделении полиции.

В результате случившегося было почти полностью остановлено движение по Воздвиженке в сторону Нового Арбата. Сейчас движение восстановлено.