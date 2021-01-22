Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии 

"Сегодня, 22 января, на 1483 км автодороги М5 Самара — Уфа — Челябинск столкнулись Volkswagen Polo, двигавшийся в направлении Челябинска, и встречный грузовой автомобиль Mercedes. В аварии погибли четыре человека из легкового автомобиля: женщина, предположительно, находившаяся за рулем, мужчина и двое детей", — говорится в сообщении.