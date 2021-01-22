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Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии 

ТАСС и ещё 6 36 минут назад
Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии
Фото: РИА Новости
Автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes на дороге Самара — Уфа — Челябинск, в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пятницу в Управлении ГИБДД по Республике Башкортостан.

"Сегодня, 22 января, на 1483 км автодороги М5 Самара — Уфа — Челябинск столкнулись Volkswagen Polo, двигавшийся в направлении Челябинска, и встречный грузовой автомобиль Mercedes. В аварии погибли четыре человека из легкового автомобиля: женщина, предположительно, находившаяся за рулем, мужчина и двое детей", — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы.
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ДТП , Volkswagen Polo , Volkswagen
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