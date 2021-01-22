Водитель иномарки сбил пенсионера на тротуаре в Москве 

Водитель Ford Galaxy проехал по тротуару в центре столицы, сбил 86-летнего мужчину и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел 20 января на Новинском бульваре.

34-летний водитель иномарки ехал по тротуару вдоль проезжей части в сторону Большого Девяткинского переулка и сбил мужчину. Пенсионер, которому на следующий день исполнилось 86 лет, получил закрытый перелом шейки бедренной кости со смещением и ушибы плеча.

В отношении водителя Ford Galaxy возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

«Рамблер» писал, что ранее в нижегородской области нетрезвый водитель на большой скорости сбил женщину, которая гуляла с внучкой во дворе. Женщина погибла на месте, ребенок по счастливой случайности травм не получил.