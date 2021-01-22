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Водитель иномарки сбил пенсионера на тротуаре в Москве 

Артём Кульша 50 минут назад
Водитель иномарки сбил пенсионера на тротуаре в Москве
Фото: ТАСС
Водитель Ford Galaxy проехал по тротуару в центре столицы, сбил 86-летнего мужчину и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, инцидент произошел 20 января на Новинском бульваре.
34-летний водитель иномарки ехал по тротуару вдоль проезжей части в сторону Большого Девяткинского переулка и сбил мужчину. Пенсионер, которому на следующий день исполнилось 86 лет, получил закрытый перелом шейки бедренной кости со смещением и ушибы плеча.
В отношении водителя Ford Galaxy возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
«Рамблер» писал, что ранее в нижегородской области нетрезвый водитель на большой скорости сбил женщину, которая гуляла с внучкой во дворе. Женщина погибла на месте, ребенок по счастливой случайности травм не получил.
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ДТП , Ford Galaxy , Ford
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