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Водителям напомнили, как оформить ДТП по европротоколу без вызова ГИБДД 

РИА Новости 2 часа назад
РСА выпустил видеоинструкцию по оформлению европротокола о ДТП без вызова ГИБДД
Фото: © Fotolia / gaika1967
Российский союз автостраховщиков (РСА) выпустил видео с подробной инструкцией, как оформить документы о ДТП по процедуре европротокола прямо на месте, без вызова сотрудников ГИБДД.
В организации напомнили, что это возможно только в случае, если в ДТП нет пострадавших, в него попали лишь два автомобиля, нет вреда какому-либо другому имуществу, а у обоих водителей есть действующие обязательные полисы — ОСАГО или "Зеленая карта" (международный договор).
Оформить документы можно двумя способами. Водители могут заполнить бумажный бланк и внести данные о ДТП в приложение "ДТП. Европротокол" либо просто заполнить электронное извещение в другом приложении — "Помощник ОСАГО".
В Союзе подчеркнули, что для работы приложений необходимо, чтобы у обоих водителей были подтвержденные аккаунты на "Госуслугах". При оформлении в электронном виде проверяют подлинность договоров ОСАГО, фотографируют поврежденные детали автомобилей, фиксируют координаты происшествия.
Также в РСА объяснили, в чем отличие двух приложений. И "ДТП. Европротокол" и "Помощник ОСАГО" позволяют зафиксировать обстоятельства аварии, но только в "Помощнике ОСАГО" можно оформить онлайн-извещение. Данные вводит один водитель, второй получает документ и подписывает его прямо на своем смартфоне.
В организации обратили внимание, что нельзя перемещать автомобили, пока не сфотографированы все детали. Уехать с места аварии можно после того, как придет уведомление о регистрации происшествия.
Если водители согласны друг с другом по обстоятельствам ДТП и не стали фиксировать их на фото, то максимальная выплат от страховой компании составит 100 тысяч рублей. Аналогичную сумму можно получить, если есть фотофиксация, но нет согласия. При соблюдении обоих условий сумма может вырасти 400 тысяч. Если же водители не согласились друг с другом и не зафиксировали обстоятельства ДТП, то страховая компания откажет в выплате.
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ДТП , Бортжурнал , ГИБДД
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