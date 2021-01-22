Россиянка погибла под колесами авто на глазах мужа и сына 

Жительница Нижегородской области погибла под колесами автомобиля на глазах у мужа и двухлетнего сына, сообщают «Вести».

Трагедия произошла утром 22 января на выезде из поселка Большое Козихино. 27-летняя Анастасия с мужем и сыном шли по обочине проезжей дороги в детский сад, который находится в соседнем поселке.

Водитель автомобиля Hyundai выполнял обгон и поздно заметил пешеходов. Анастасия увидела машину и успела оттолкнуть с дороги мужа и сына, а сама попала под колеса. К приезду скорой помощи женщина уже был мертва.

Как писал «Рамблер», ранее в пятницу автомобиль Mitsubishi Pajero влетел в пешеходов на Измайловском проезде в Москве, когда выезжал из двора. Пострадали двое взрослых и дети (2 и 4 лет), сам водитель скрылся с места ДТП.

В конце декабря в Нижегородской области нетрезвый водитель на большой скорости сбил женщину, которая гуляла с внучкой во дворе. Женщина погибла на месте, ребенок по счастливой случайности травм не получил.