Российский военный погиб в ДТП в Армении

"Командование гюмрийского гарнизона совместно с правоохранительными органами Республики Армения проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге в городе Гюмри (Республика Армения) с участием военнослужащего по контракту российской военной базы", — отметили в округе.