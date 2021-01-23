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В Армении российский военный погиб в ДТП 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
Российский военный погиб в ДТП в Армении
Фото: Reuters
Военнослужащий РФ погиб в дорожно-транспортном происшествии в городе Гюмри, проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"Командование гюмрийского гарнизона совместно с правоохранительными органами Республики Армения проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге в городе Гюмри (Республика Армения) с участием военнослужащего по контракту российской военной базы", — отметили в округе.

В ЮВО уточнили, что по докладу с места происшествия, около 5.30 мск 23 января 2021 года военнослужащий-контрактник, находившийся в отпуске, на личном автомобиле не справился с управлением и столкнулся с припаркованным в неположенном месте на обочине грузовым прицепом.
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"В результате ДТП автомобиль загорелся. Военнослужащий от полученных травм скончался на месте", — сказали в ЮВО.
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