Российский военный погиб в ДТП в Армении

Военнослужащий РФ погиб в дорожно-транспортном происшествии в городе Гюмри, проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.
"Командование гюмрийского гарнизона совместно с правоохранительными органами Республики Армения проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге в городе Гюмри (Республика Армения) с участием военнослужащего по контракту российской военной базы", — отметили в округе.
В ЮВО уточнили, что по докладу с места происшествия, около 5.30 мск 23 января 2021 года военнослужащий-контрактник, находившийся в отпуске, на личном автомобиле не справился с управлением и столкнулся с припаркованным в неположенном месте на обочине грузовым прицепом.
"В результате ДТП автомобиль загорелся. Военнослужащий от полученных травм скончался на месте", — сказали в ЮВО.