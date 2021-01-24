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Один человек погиб при столкновении поезда и автобуса на Украине 

RT на русском 1 час назад
Поезд врезался в пассажирский автобус на Украине
Фото: © Нацполиция Львовской области Facebook
Во Львовской области Украины в результате столкновения поезда и автобуса погиб один человек.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона на своей странице в Facebook.

«В результате ДТП два пассажира автобуса — 36-летняя жительница села Полянка и 48-летний львовянин — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Несмотря на усилия медиков, мужчина от полученных травм скончался в больнице», — рассказали в полиции.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к смерти потерпевшего) УК Украины.
Ранее в результате столкновения автомобиля Lada Priora и поезда в Усть-Лабинском районе Краснодарского края погибли четыре человека.
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ДТП , Lada , Lada Priora
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