Шесть человек доставили в больницу после ДТП на Ставрополье 

Столкновение легкового автомобиля и минивэна произошло в Петровском городском округе Ставрополья. В больницу доставлены шесть человек. Об этом сообщили ТАСС в краевом управлении ГИБДД.

"Около 18:00 произошло столкновение минивэна "Газель" с легковым автомобилем ВАЗ. По предварительным данным, в больницу для уточнения состояния доставлены шесть человек, водители и пассажиры обоих автомобилей", — сказал собеседник.

ДТП произошло на автодороге Астрахань — Элиста — Ставрополь. По предварительной информации, микроавтобус при повороте на автозаправочную станцию не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю.