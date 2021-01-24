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Шесть человек доставили в больницу после ДТП на Ставрополье 

ТАСС 4 часа назад
Шесть человек доставили в больницу после ДТП на Ставрополье
Фото: РИА Новости
Столкновение легкового автомобиля и минивэна произошло в Петровском городском округе Ставрополья. В больницу доставлены шесть человек. Об этом сообщили ТАСС в краевом управлении ГИБДД.

"Около 18:00 произошло столкновение минивэна "Газель" с легковым автомобилем ВАЗ. По предварительным данным, в больницу для уточнения состояния доставлены шесть человек, водители и пассажиры обоих автомобилей", — сказал собеседник.

ДТП произошло на автодороге Астрахань — Элиста — Ставрополь. По предварительной информации, микроавтобус при повороте на автозаправочную станцию не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю.
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