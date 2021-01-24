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В Самаре четыре человека пострадали в ДТП со скорой 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Самаре
Фото: Патруль: Дорожные новости Тольятти, Самара/vk.com
В результате аварии с участием автомобиля скорой помощи в Самаре четыре человека получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Участниками аварии стали легковые Chevrolet и Toyota.

В 19:35 (18:35 мск) 24 января поступило сообщение о столкновении автомобиля скорой медицинской помощи «Газель» и двух легковых автомобилей по адресу: Самара, Советский район, ул. Авроры, 133. В результате ДТП погибших нет, пострадали 4 человека, — отметили в пресс-службе.

В МЧС сообщили, что пострадали мужчины 1970 и 1951 годов рождения. Они доставлены в клиники Самарского государственного медицинского университета. Ещё двое — мужчина 1997-го и женщина 1996 года — направлены в Самарскую городскую клиническую больницу имени Н. И. Пирогова на обследование.
В воскресенье ещё одно ДТП на Калужском шоссе в Троицком административном округе Москвы унесло жизни двоих человек. Ещё двое его участников получили травмы, сообщал NEWS.ru.
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ДТП , Chevrolet , Toyota , МЧС
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