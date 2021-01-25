На Сахалине скорая с беременной женщиной попала в ДТП 

Автомобиль скорой помощи, доставлявший беременную женщину в перинатальный центр в Южно-Сахалинске, попал в ДТП в понедельник, три человека пострадали, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Сегодня (в понедельник) в 16.35 (08.35 мск — ред.) в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое человек. Автомобиль Поронайской ЦРБ доставлял беременную женщину из района в областной перинатальный центр", — говорится в сообщении.
Авария произошла в центре Южно-Сахалинска на перекрестке улицы Емельянова и проспекта Мира. Автомобиль скорой помощи столкнулся с внедорожником Nissan Patrol. Подробности происшествия выясняются.
"На место аварии оперативно были направлены три машины скорой помощи. В результате ДТП у троих человек — пациентки, сопровождавшего медработника и водителя джипа зафиксированы черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга. Все пострадавшие госпитализированы в Сахалинскую областную клиническую больницу, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", — сообщили в пресс-службе.