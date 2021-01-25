На Сахалине скорая с беременной женщиной попала в ДТП 

"На место аварии оперативно были направлены три машины скорой помощи. В результате ДТП у троих человек — пациентки, сопровождавшего медработника и водителя джипа зафиксированы черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга. Все пострадавшие госпитализированы в Сахалинскую областную клиническую больницу, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", — сообщили в пресс-службе.