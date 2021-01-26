Количество ДТП с каршерингом сократилось в Москве на 18%

Количество дорожно-транспортных происшествий с каршеринговыми автомобилями в столице сократилось на 18% в прошлом году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Госавтоинспекция Москвы отмечает снижение количества ДТП с участием автомобилей, осуществляющих таксомоторную деятельность, на 11%, а с участием автомобилей краткосрочной аренды — на 18%", — говорится в сообщении.

Также в столичной ГИБДД отметили, что количество ДТП с участием детей снизилось на 31%, раненых детей — на 32% и погибших — на 40%.

"По итогам анализа наиболее характерных правонарушений, повлекших причинение вреда жизни и здоровью участников дорожного движения, антирейтинг составили: несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, а также несоответствие скорости конкретным условиям", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пешеходы в прошлом году чаще стали нарушать правила дорожного движения, среди грубых нарушений — это переход проезжей части вне установленных мест, неподчинение сигналам регулирования, а также неожиданный выход из-за транспортного средства.