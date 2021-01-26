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Названы самые опасные нарушения на дорогах Москвы 

Мослента 1 час назад
Несоблюдение дистанции стало самым опасным нарушением на дорогах Москвы
Фото: РИА Новости
На московских дорогах самыми опасными нарушениями в 2020 году стали несоблюдение дистанции (23 процента от общего числа аварий) и нарушение правил проезда пешеходных переходов (14 процентов случаев). Такие данные приводит Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.
Среди нарушений, которые чаще всего приводят к серьезным ДТП, также навали несоответствие скорости автомобиля конкретным условиям (13 процентов).
По данным ГИБДД, среди пешеходов наиболее распространенными нарушениями являются переход дороги в неположенном месте (69 процентов), выход на дорогу на запрещающий сигнал светофора (13 процентов), неожиданный выход из-за машин или сооружений (8 процентов).
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ДТП , ГИБДД
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