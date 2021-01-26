Несоблюдение дистанции стало самым опасным нарушением на дорогах Москвы

На московских дорогах самыми опасными нарушениями в 2020 году стали несоблюдение дистанции (23 процента от общего числа аварий) и нарушение правил проезда пешеходных переходов (14 процентов случаев). Такие данные приводит Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Среди нарушений, которые чаще всего приводят к серьезным ДТП, также навали несоответствие скорости автомобиля конкретным условиям (13 процентов).

По данным ГИБДД, среди пешеходов наиболее распространенными нарушениями являются переход дороги в неположенном месте (69 процентов), выход на дорогу на запрещающий сигнал светофора (13 процентов), неожиданный выход из-за машин или сооружений (8 процентов).