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Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы 

Вадим Дроздов 3 часа назад
Вечером 26 января в Москве в районе станции метро «Нагатинская» автомобиль Daewoo Matiz врезался в столб. В результате ДТП погиб один человек, еще двое доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести.
По неподтвержденным данным, водитель и пассажиры могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Водитель, скорее всего, не справился с управлением. Точные причины и обстоятельства смертельной аварии предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции и Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что 26 января утром в городе Электросталь в Московской области на ММК-Пушкино произошло ДТП со смертельным исходом.
ДТП , Видео , Daewoo Matiz , СКР , ГИБДД
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