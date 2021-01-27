Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы 

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Вечером 26 января в Москве в районе станции метро «Нагатинская» автомобиль Daewoo Matiz врезался в столб. В результате ДТП погиб один человек, еще двое доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

Следственного комитета. По неподтвержденным данным, водитель и пассажиры могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Водитель, скорее всего, не справился с управлением. Точные причины и обстоятельства смертельной аварии предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции

Ранее сообщалось, что 26 января утром в городе Электросталь в Московской области на ММК-Пушкино произошло ДТП со смертельным исходом.