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Автомобиль с иностранцами провалился под лед Байкала 

Lenta.ru 2 часа назад
Автомобиль с иностранцами провалился под лед Байкала
Фото: РИА Новости
Иностранные туристы провалились под лед озера Байкал на автомобиле. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС России.
Инцидент произошел около 11 часов утра во вторник, 26 января, в районе мыса Хобой. По информации ведомства, группа путешественников на внедорожнике Nissan Patrol выехала на озеро. После того, как одна из пассажирок вышла из транспортного средства, чтобы сделать несколько фотокадров, лед под машиной просел и начал разрушаться.
Провалившийся под лед мотоблогер попал на видео
В это время в салоне оставались еще двое мужчин, позднее им удалось выбраться из тонущего авто, до берега пострадавшие добирались пешком. Местные жители оказали помощь туристам и отвезли их в поселок Хужир в Иркутской области.
Известно, что один из пассажиров, который был в мокрой одежде, получил обморожение второй степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка, водителю внедорожника грозит административная ответственность за выезд на лед вне ледовых переправ.
На Байкале в настоящее время наблюдается сложная ледовая обстановка из-за перепадов среднесуточных температур, сильных ветров и сейсмологической активности.
В январе прошлого года сообщалось, что двое российских туристов провалились под лед на Байкале и сняли это на видео. Инцидент произошел в 300 метрах от берега, в районе мыса Малый Кадильный. В общей сложности путешественники провели в ледяной воде 17 минут. После этого они в промокшей одежде шли шесть километров до кордона Прибайкальского нацпарка.
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Комментарии 5
ДТП , Nissan , Nissan Patrol
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