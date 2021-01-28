Ещё
Далее:
Читайте также:
Кубок Италии по футболу онлайн 26-28 января
Кубок Италии по футболу онлайн 26-28 января на Okko Cпорт ⟶

При столкновении автомобиля с поездом в Приморье погиб один человек 

RT на русском и ещё 2 3 часа назад
В Приморье один человек погиб, двое пострадали в ДТП с грузовым поездом
Фото: РИА Новости
В Приморье в результате столкновения легкового автомобиля и грузового поезда один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.
Отмечается, что ДТП произошло на 127-м километре перегона Варфоломеевка — Лимонник однопутного неэлектрифицированного участка Губерово — Сибирцево ДВЖД.

«27 января 2021 года в 13:49 по московскому времени… на регулируемом переезде при исправно работающей переездной сигнализации водитель легкового автомобиля LADA Niva грубо нарушил правила дорожного движения и столкнулся с вагоном проходящего грузового поезда», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что машинист увидел приближающийся автомобиль и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

«В результате происшествия водитель автомобиля скончался на месте, двух пострадавших пассажиров «Нивы» с травмами различной степени тяжести доставили в районную больницу города Арсеньева», — отметили в пресс-службе.

Ранее во Владивостоке троллейбус столкнулся с четырьмя автомобилями, в результате чего пострадал водитель троллейбуса.
Видео дня. В Екатеринбурге продают машину по цене квартиры в Москве
RT на русском: последние новости
В Ростовской области рассказали о работе по выявлению нарушений на дорогах с помощью камер В Ростовской области рассказали о работе по выявлению нарушений на дорогах с помощью камер В ДТП в Калужской области погибли две пациентки скорой В ДТП в Калужской области погибли две пациентки скорой В Новосибирской области произошло ДТП с участием восьми автомобилей В Новосибирской области произошло ДТП с участием восьми автомобилей
Комментарии
ДТП , Lada , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение