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Протаранивший стену парковки авто сняли на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
27 января в подмосковном городе Долгопрудный женщина на своем Mercedes-Benz протаранила стену многоэтажной парковки. Автомобиль при этом завис над парковкой. Пробивший насквозь стену парковки капот иномарки снимали на видео с улицы очевидцы произошедшего.
Сообщается, что его владелица немецкого седана не пострадала. Примерно через час «Мерседес» вытащили, а вот образовавшаяся дыра пока остается на месте.
В ноябре прошлого года водитель Audi из Великобритании также врезался в здание, но не разрушил стену, а забрал с собой входную дверь — она застряла в крыше автомобиля. Взамен «Ауди» оставила на месте аварии свой шильдик.
ДТП , Видео , Audi , Mercedes-Benz
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