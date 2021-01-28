Протаранивший стену парковки авто сняли на видео 

27 января в подмосковном городе Долгопрудный женщина на своем Mercedes-Benz протаранила стену многоэтажной парковки. Автомобиль при этом завис над парковкой. Пробивший насквозь стену парковки капот иномарки снимали на видео с улицы очевидцы произошедшего.

Сообщается, что его владелица немецкого седана не пострадала. Примерно через час «Мерседес» вытащили, а вот образовавшаяся дыра пока остается на месте.