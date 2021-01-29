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В ДТП с российскими чиновниками погибла замминистра культуры Алтайского края 

Lenta.ru 21 минуту назад
В ДТП с российскими чиновниками погибла замминистра культуры Алтайского края
Фото: Telegram-канал «Инцидент Барнаул»
Заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина умерла в реанимации Троицкой районной больницы, куда ее доставили в тяжелом состоянии после аварии с участием грузовика, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
ДТП произошло утром в пятницу, 29 января. Грузовой автомобиль выезжал со второстепенной дороги и не пропустил машину с чиновниками, в результате произошло столкновение. За рулем легковушки находилась региональный министр культуры Елена Безрукова. Она получила перелом руки и другие травмы. Ехавший с женщинами начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Федор Зыков отделался ушибами.
Сотрудники министерства ехали в служебную командировку в Бийск, где должны были осмотреть участок под строительство Центра культурного развития и техническое состояние здания Бийского государственного музыкального колледжа.
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ДТП , Московский комсомолец
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