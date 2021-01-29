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Замминистра культуры Алтая скончалась в больнице после ДТП 

News.ru 1 час назад
Заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина, госпитализированная после дорожно-транспортного происшествия, умерла в реанимации.
Смерть замминистра «Российской газете» подтвердили в правительстве Алтая. Пресс-секретарь регионального кабмина Дмитрий Негреев сообщил, что Кубрина получила тяжёлые травмы и медики Троицкой районной больницы не смогли спасти её жизнь. Она скончалась через несколько часов после аварии.
Собеседник издания также рассказал, что министр культуры Елена Безрукова в ДТП сломала руку. Шофёр и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Минкульта Фёдор Зыков получили ушибы.
Автомобиль с иностранцами провалился под лед Байкала
Автомобиль главы регионального Министерства культуры попал в ДТП на трассе Барнаул — Бийск примерно в 11:25 по местному времени (07:25 мск). По данным краевого управления МВД, авария произошла на 286-м километре трассы Р-256. Грузовик Hino Ranger врезался в легковую машину Hyundai Минкульта при выезде со второстепенной дороги.
Ранее NEWS.ru сообщал о гибели в ДТП председателя Ярославской областной думы Алексея Константинова.
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Комментарии 1
ДТП , Видео , Hyundai , Дмитрий Негреев , Минкультуры , "Российская газета"
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